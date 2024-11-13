【MODEROID チェインバー】 発売日・価格未定 11月14日予約開始 グッドスマイルカンパニーはメカスマ公式Xにおいて、「MODEROID チェインバー」の予約を11月14日より開始することを発表した。発売日、価格未定。 チェインバーはアニメ「翠星のガルガンティア」に登場する戦闘ロボット。「パイロット支援啓発インターフェ&#
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