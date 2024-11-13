13日午前、愛知県豊田市のトヨタ自動車本社工場で実験用の車が燃える火事があり、現在消火活動が行われています。 【写真を見る】トヨタ本社工場で火事 実験車両が燃える けが人逃げ遅れなし 消防によりますと13日午前11時半すぎ、豊田市のトヨタ自動車本社工場で火事があったと工場の関係者から通報がありました。消防車など16台が出動し現在も消火活動が行われています。トヨタによりますと火事があったのは「実験棟」と呼ばれ
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