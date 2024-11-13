中国・広東省の貿易額、１〜１０月は１０・６％増広州港南沙港区4期全自動化埠頭。（資料写真、広州＝新華社記者/〓華）【新華社広州11月13日】中国税関総署広東分署はこのほど、同省の1〜10月の貿易額が前年同期比10.6％増の7兆5200億元（1元＝約21円）で全国貿易総額の20.9％を占めたと発表した。うち輸出は8.8％増の4兆8800億元、輸入は14.1％増の2兆6400億元だった。貿易収支は2兆2400億元の黒字で、黒字幅は3.2％拡大した。