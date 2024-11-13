俳優の橋本環奈さんが主演する連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合、月〜土曜午前8時ほか）。第7週「うち、ギャル、やめるけん」（11/4〜11/8）の第34回あらすじを紹介します。第34回（11月14日放送）あらすじ結は、翔也（佐野勇斗さん）が高校野球の福岡大会で優勝して絶対結を甲子園へ連れて行くと言うのを聞き、自分も決意を新たにして書道に打ち込む。そして、ついに決勝戦を迎え、ハギャレンのメンバー、球場ハギャレンのメ