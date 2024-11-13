イスラエル軍の空爆によって破壊された家屋のがれきを調べるパレスチナの人々＝１０日、パレスチナ自治区ガザ地区北部/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ）バイデン米政権が、イスラエルは米国の法律に違反していないと判断した。現時点で政策の変更は行わない。米国務省報道官が１２日に発表した。米政府はイスラエル政府に対して３０日以内にパレスチナ自治区ガザ地区の人道状況改善に向けた措置を講じるよう求