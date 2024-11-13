155.40ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 154.84現値 154.75エンベロープ1%上限（10日間） 153.2210日移動平均 153.12一目均衡表・転換線 152.4021日移動平均 151.78200日移動平均 151.68エンベロープ1%下限（10日間） 151.48一目均衡表・基準線 149.97100日移動平均 149.41ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 147.40一目均衡表・雲（上限） 144.99一目均