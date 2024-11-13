ギタリストのMIYAVIさんが13日、自身のXを更新し、ロックバンド・THE LAST ROCKSTARSからの脱退理由を明かしました。THE LAST ROCKSTARSは、2022年にYOSHIKIさん、HYDEさん、SUGIZOさん、MIYAVIさんの4人で結成されたロックバンドです。同年のデビューシングルリリース後、紅白歌合戦に出演。さらに、日本とアメリカでデビューツアーを行うなど海外でも活動してきましたが、11日にMIYAVIさんが脱退することが発表されました。■MIY