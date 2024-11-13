ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが続伸。岩井コスモ証券は１２日、同社株の投資判断を新規「Ａ」でカバレッジを開始した。目標株価は４０００円とした。同社は回転すしの「スシロー」を中心に事業展開する持ち株会社。２４年９月期の連結業績は売上収益が前の期比１９．７％増の３６１１億２９００万円、純利益は同８１．９％増の１４６億３３００万円とともに過去最高を更新した。「国内スシロー事業」