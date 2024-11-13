ノルウェーサッカー協会（NFF）は12日、今月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表からMFマルティン・ウーデゴーア（アーセナル／イングランド）が離脱することを発表した。ウーデゴーアは9月に行われたUNLリーグB・グループ3第2節のオーストリア代表戦で左足首を負傷。その後は約2カ月に及ぶ戦線離脱を経て、今月6日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節インテル戦で実戦復帰を果たした。直近で行われた