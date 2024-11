MIYAVIが自身のSNSを更新。先日発表されたTHE LAST ROCKSTARS脱退への思いを語り、同バンドのメンバーYOSHIKIとHYDEもMIYAVIにメッセージを送った。 【写真&動画】MIYAVI、THE LAST ROCKSTARSの思い出と共に伝えたメッセージ他 ■MIYAVIが明かしたTHE LAST ROCKSTARS脱退への思い MIYAVIはまず、「バンドの発表に関して、驚かせちゃってごめんなさい。去年から察しがついてたファンの方もいると思います。