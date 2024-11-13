13日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝154円80銭前後と、前日午後5時時点に比べ98銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝164円38銭前後と88銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース