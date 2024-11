【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「絶対アイドル辞めないで」MVは、1,000万回再生を突破! =LOVEがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した話題曲「絶対アイドル辞めないで」の音源「絶対アイドル辞めないで-From THE FIRST TAKE」が、11月13日0時に配信リリースされた。 「絶対アイドル辞めないで」は、7月31日に発売された通算17枚目となるニューシングルの表題曲。推しの幸せを願いながらも永