米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１３日、東京都内で講演し、「ＡＩ（人工知能）を日本にもたらす支援がしたい」と日本企業との連携拡大に意欲を示した。同氏と対談したソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の孫正義会長兼社長は、傘下のソフトバンクが手掛けるＡＩを活用した新たな通信システムの開発などでエヌビディアと関係を強化する考えを表明した。エヌビディアは生成ＡＩ向けの半導