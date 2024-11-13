一般社団法人電子情報通信学会 APMC国内委員会は、日本におけるマイクロ波関連の国内最大級のイベント「MWE 2024／マイクロウェーブ展2024」を、神奈川・パシフィコ横浜にて2024年11月27日(水)〜11月29日(金)に開催します。 MWE 2024／マイクロウェーブ展2024  開催日時： 2024年11月27日(水)〜11月29日(金)マイクロウェーブ展10:00〜17:30(11月29日のみ 17:00終了)マイクロウェーブワークショップ9:30〜16:0