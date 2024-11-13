中国・敦煌市で文化学習が人気10日、敦煌文博学館で文化学習に参加した北京の団体。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）【新華社敦煌11月13日】中国甘粛省敦煌市では文化学習プログラムが多くの参加者を集めている。受講生は莫高学堂や敦煌文博学館、鳴沙書院などの施設で壁画の模写や彩色塑像制作を体験し、敦煌文化の魅力に親しんでいる。中国・敦煌市で文化学習が人気10日、敦煌文博学館で壁画の模写を体験する受講生。（敦煌＝新華