ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン131がリリースされました。CSSハイライトの設定が子要素に継承されるようになったほか、details要素のカスタマイズ性が上がったり、印刷時の余白の表示をウェブサイト側でカスタマイズしたりできるようになっています。New in Chrome 131 | Blog | Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/blog/new-in-chrome-131New in Chrome 1