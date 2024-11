The Ravensが、デジタルシングル「Come As U Are」をリリース。トレーラー映像を公開した。約半年ぶりの新曲「Come As U Are」は、これから始まる対バンツアー<The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光>開催直前の配信リリース。メロディアスでエモーショナル、自己を解き放ち肯定することを歌うような楽曲で、ライブでのシンガロングがイメージされる。トレーラーは「Come As U Are」を聴いて今すぐライブに行きたくなるような、熱い映像