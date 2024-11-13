BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIMなど、世界が注目するグローバルグループ選りすぐりのライブシーンを盛り込んだ特別番組『TBSチャンネルが選んだK‐POP BEST LIVE！』が、TBSにて11月20日26時05分より放送される（※一部地域を除く）。【写真】SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIMのライブも！TBSでは、世界の音楽ヒットチャートを席巻するK‐POPグローバルグループのLIVEを大特