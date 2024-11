2023年4月に「アメリカ軍の機密情報がインターネット上に流出している」ということが大きく報じられました。この機密情報を流出させた元州兵のジャック・ダグラス・テイシェイラに15年の懲役が言い渡されました。Office of Public Affairs | Former Air National Guardsman Sentenced to 15 Years in Prison for Unlawfully Disclosing Classified National Defense Information | United States Department of Justicehttps://www