グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈から、いたずら大好きなかよしコンビ「チップ」と「デール」をデザインした「チップ&デール/ナッティショコラサンド」が新たに発売されます☆ Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「チップ&デール/ナッティショコラサンド」