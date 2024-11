“チーズ with ハニー”がコンセプトのスイーツブランド「DROOLY(ドローリー)」に、待望の新作「ベイクドチーズケーキ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕」が登場。大阪のDROOLY阪神梅田本店にて11月18日(月)から期間限定で販売がスタートします。大阪限定のスイーツブランド「DROOLY」2022年4月に誕生した「DROOLY」は“チーズ with ハニー”をコンセプトに、さまざまなチーズとハチミツの組み合わせが楽しめるスイーツブランド