ANAクラウンプラザホテル成田は、「Christmas around the world」の第二弾として、世界中のクリスマスを楽しめるランチ&ディナービュッフェを11月1日から12月25日まで開催する。「CHRISTMAS AROUND THE WORLD ランチ&ディナービュッフェ」では、アメリカのローストチキンやスウェーデンのミートボール、ドイツのシュトーレンなど伝統的なホリデー料理や世界各国のクリスマス、寒い冬の時期に食べることの多い料理などを提供す