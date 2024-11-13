【韓国】 雇用統計（10月）08:00 予想N/A前回2.5%（失業率) 【日本】 国内企業物価（10月）08:50 予想-0.1%前回0.0%（前月比) 予想2.7%前回2.8%（前年比) 【豪州】 賃金指数（2024年 第3四半期）09:30 予想1.0%前回0.8%（前期比) 予想3.7%前回4.1%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス雇用統計（2024年 第3四半期）15:30 予想N/A前回7.3%（失業率) 【米国】 MBA住宅
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