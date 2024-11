©ABCテレビ LDH アーティストの“光”と“影”に迫る“エンターテインメント・リアルドキュメンタリー”Rising Sun~後戻りはしない One Way Road~第2弾は「GENERATIONS」 LDH 所属のアーティストに密着する番組『Rising Sun ~後戻りはしない One Way Road~』。彼らの輝かしい躍進の裏には、自身の全てをパフォーマンスに捧げてきたストイックな覚悟がある。