¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¿¥¤¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢¡Ö£Ê£õ£ó£ô£µ£Ç£õ£ù£ó¡Ê£Ê£µ£Ç¡Ë¡×¤òÃ¦Âà¤·¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡Ê£×£Ä¡Ë¡×¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡Ê£³£¶¡Ë¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£³·î¤Î²ÃÆþ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«£±Ç¯£¸¤«·î¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òµî¤Ã¤¿¸µÁêËÀ¤Î¿È¾¡¼ê¤ÊÍý¶þ¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£?Î¢ÀÚ¤ê¼Ô?¤È¤Î·èÃå¤ÎÉñÂæ¤Ï¡½¡½¡£¥¿¥¤¥Á¤Ï£´ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¡¦£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ËÄ©Àï¡£