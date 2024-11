ロックバンド・サザンオールスターズが現在制作している16枚目のオリジナルアルバムが、来年3月にリリースされることが13日、発表された。タイトルは『THANK YOU SO MUCH』に決定。また、全国13ヶ所をめぐる6年ぶりの全国ツアーの開催も明らかになった。【画像】サザンオールスターズ“THANK YOU SO MUCH”キービジュアル6月25日のデビュー記念日には、バンドとして16作目となるオリジナルアルバムを制作することを発表。作品