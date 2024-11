サザンオールスターズが25年1〜5月に、5大ドームを含む大規模全国ツアー(13カ所26公演)を行うことが12日、分かった。16作目のオリジナルアルバムは同3月発売が決まり、アルバム、ツアータイトル「THANK YOU SO MUCH」も発表された(ツアータイトルには「!!」あり)。アルバム、ツアー発表に際し、メンバー一同から「この言葉に想いを込めて。『THANK YOU SO MUCH』サザンオールスターズ」のコメントが寄せられた。全国ツアー