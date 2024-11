2015年11月13日、ニコニコ動画に投稿された『ハートの主張 / CHiCO with HoneyWorks』が、本日2024年11月13日で投稿から9周年を迎えました!再生数は累計2,411,947回に達し、動画につけられたコメント数は58,417件を超えています(※記事製作時)。■投稿者の関連動画『プライド革命 / CHiCO with HoneyWorks』『アイのシナリオ/CHiCO with HoneyWorks』■関連リ