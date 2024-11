【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05】 2025年6月 発売予定 価格:1,870円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05」を2025年6月に発売する。価格は1,870円。 本製品は、フロムソフトウェアが手がけるロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、パルスブレード