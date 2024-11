アクセサリー感覚でカジュアルに身につけられるデイリーウォッチを探しているあなたに、人気アパレルブランド・アダム エ ロペから登場した「VAGUE WATCH Co. for ADAM ET ROPÉ EX FLATBACK WRISTWATCH」(4万9500円)をご紹介します。純白のダイヤルに月の満ち欠けを示すムーンフェイズとデイデイト表示を搭載したクオーツウォッチは、アンティーク調デザインを得意とするVAGUE WATCH Co.(ヴァーグウォッチカンパニー)との