6·îËö¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈøºêÎ¤¼Ó(31)¡áÊ¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÆ±Î½¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Èøºê¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤­¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÂìºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤È¤â¤ËÏ¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤äÉ÷¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤¬?¥Ð¥µ¥Ð¥µ?¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃçÎÉ¤·¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸»þ