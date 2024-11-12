½÷Í¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ(39)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢²«¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î°áÁõ»Ñ¤òÅê¹Æ¡£±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡Ö¤ªÆù¥«¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤âÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¤è¤¯¤Ð¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¾Ð¤Þ¤¿Ä©Àï¤Ç¤­¤ë»þ¤¬¤­¤¿¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È