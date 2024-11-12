2024年12月15日、東京の味の素スタジアムで、サッカーの伝説的な対決「エル・クラシコ」が日本初開催される。この試合では、FCバルセロナレアル・マドリードの伝説的選手たちが一堂に会し、特別な意味を持つ試合となる。その理由は、先日引退を表明したアンドレス・イニエスタの引退試合として、この日本の地が選ばれたからだ。「エル・クラシコ」は、FCバルセロナレアル・マドリードという、世界でもっとも有名なサッカークラ