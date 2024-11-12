10月31日、任天堂が同社のゲーム音楽を配信するiOS/Android用アプリ『Nintendo Music』の配信を開始した。同アプリは、Nintendo Switchのオンラインサービスである『Nintendo Switch Online』のメンバーであれば完全無料で利用できるようになっており、ファミリーコンピュータからNintendo Switchまでさまざまな名作の楽曲を、通常の音楽アプリと同様の感覚で楽しむことができる。現時点では、対