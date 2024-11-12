『みんなに届け…感謝のLOVE♡』ーー11月12日(火)発売「別冊少年チャンピオン」12月号の表紙＆巻頭カラーに、TVアニメ＆実写映画、Wメディア化の超話題作『ババンババンバンバンパイア』(奥嶋ひろまさ)が登場。今月号より新章突入となり、ますます目が離せない作品だ。さらに、付録では「アニメだョ！ またまた全員集合！ TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』特製クリアファイル」がついてくる。TV