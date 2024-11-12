3年に一度、岡山城や後楽園周辺を会場に世界的なアーティストの作品が展示される岡山芸術交流です。来年は、あの有名な小説をモチーフにすると発表しました。更には思わぬゲストも参加予定です。 【写真を見る】村上春樹さんの小説『1Q84』をモチーフに「岡山芸術交流」を来年開催へ元サッカー日本代表の中田英寿さんも参加 （岡山芸術交流2025那須太郎総合ディレクター）「2025年の岡山の街