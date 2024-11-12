WILD BLUEが、2025年4月より全国ツアー『WILD BLUE LIVE TOUR 2025「The First Light」』を開催する。 （関連：ROSÉ & Bruno Mars「APT.」桁外れのヒットでバイラル1位どこを切り取っても強いポップミュージック） 本情報は、11月11日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された自身初となる単独公演『WILD BLUE DEBUT SHOWCASE「The First Light」』内で発表されたもの。同公演は2024年8月