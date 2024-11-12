忙しい毎日でも、ちょっと贅沢な気分を味わいたい時にぴったりなスタバの新作ドリンクが、11月12日（火）に発売されます。今回も、ファミリーマート限定販売ですって！それが、チルドカップシリーズ「クリーミーホワイトチョコレートwithバニラプディング」。 ホワイトチョコレートの濃厚なコクと、バニラプディングのなめらかな食感が楽しめる、まさに飲むデザート♡疲れた