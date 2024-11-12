■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １１月１２日１５３円８１～８３銭（△０．１８） １１月１１日１５３円６３～６５銭（△１．００） １１月０８日１５２円６３～６５銭（▼１．３６） １１月０７日１５３円９９～０１銭（△０．０６） １１月０６日１５３円９