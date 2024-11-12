日銀が１２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円８１～８３銭と前日に比べ１８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６３円５１～５５銭と同７１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０６３０～３１ドルと同０．００５９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS