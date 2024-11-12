※このコラムはNetflixで配信中の「あいの里 シーズン2」エピソード1〜8までのネタバレを含んでいます。■世界一キラキラしない恋リア、あいの里！数多の衝撃を恋リア界に投げ込み、唯一無二の立ち位置を確立した衝撃作品、「あいの里」が帰ってきました！「あいの里」は恋を求める男女が人里離れた古民家で共同生活を行い、意中の人ができたら鐘を鳴らして告白。成立すればカップルで、フラれれば一人で退去、というルールの恋愛