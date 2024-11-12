Instagramで漫画を発信されている、いも田@エッセイ描きたい人さん（@imo_mng）の漫画「限界OLがマッチングアプリやってみた件。」を配信！◆Check!＜＜第1話はこちら＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回のおはなし＞マコトさんに気持ちが揺らぎ始めた、いも田さん。今日はイツキさんとデートのようです。自分は良くて、相手はダメってそれはないですよね……。これは決定打になってしまいそうです。いも