aespaのKARINAが着用したTシャツの文字に注目が集まった。KARINAは11日、自身のInstagramに「私はあなたが好き、あなたも私のことが好きなの？」というメッセージと共に1枚の写真を投稿した。写真の中で彼女は、白いTシャツを着てセルフショットを撮っており、化粧っ気のない顔とナチュラルなヘアスタイルで飾らない魅力をアピールした。こうした中、KARINAのTシャツに書かれた「月曜日が好き」というフレーズが注目を集めた。これ