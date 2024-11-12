Image:ankerjapan こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。現在、USB-Cポート、USB-Aポートを2つずつ搭載している他、収納式ライトやSOSボタンまで搭載している「548 Power Bank」や3台まとめて急速充電可能な「Prime Power Bank（20000mAh, 200W）」など、Anker（アンカー