11月27日に1st EP「prelude~the brilliant blue」のリリースを控えたKJRGL。本日24時にメンバーの阪本航紀（KOUKI）が初めて作詞を手がけた収録曲「Beautiful Dream」が先行配信となる。KJRGLのメンバーは、それぞれが厳しいオーディションの世界や辛い練習生生活等を経てデビューを果たした。「僕らが夢を諦めずにここまで頑張ってこれたのは、どんな時もそばにいてくれたファンの存在のおかげであり、これまでの愛とサポートに感