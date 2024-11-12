2024年11月12日、中国メディアの観察者網は、日本が支援するインド高速鉄道の建設現場で発生した事故について過去の経緯から皮肉交じりに評する記事を掲載した。記事は、日本が支援するインド高速鉄道建設現場で5日夕方に死亡事故が発生したと紹介。現地メディアの報道によると、事故現場はクジャラート州アナンドにある村で、掘削作業中に鉄筋コンクリートブロックが崩れて現場で作業をしていた4人が下敷きとなり、3人が死亡して1