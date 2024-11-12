ヤマトホールディングス（ＨＤ）は１２日、人工知能（ＡＩ）技術を活用し、サイネージ（電子看板）上のキャラクターが訪日客を案内する実証実験を羽田空港で始めた。日本語と英語、中国語に対応し、宅配便の発送や手荷物の一時預かりサービスのほか、空港施設などを案内する。実用化すれば、受け付け業務の負担軽減が期待できる。実証実験は、羽田空港第２、第３ターミナルにあるヤマト運輸の国際線手荷物カウンターで１２月８