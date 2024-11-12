三原市の小学校で、電気自動車についての特別授業が行われ、子どもたちが先進技術を学びました。特別授業を受けたのは、三原市立久井小学校の5年生です。児童は、日産自動車が制作した、車の先進技術を知ることのできる教材を使い、電気自動車の機能や自動運転について学びました。さらに、実際に電気自動車に乗ったり、自動運転を見学するなどして理解を深めていました。■児童「（自動運転を）実際に間近で見れてとてもすごかっ