【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「失恋ってとっても悲しいものだし、その経験をした人には重く大きな出来事だと思うので。悲しいことがあった時、『シツレンカ』がみなさんに寄り添える曲、支えになる曲になると嬉しい」（丸山純奈） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed music』。11月はシンガーの丸山純奈が担当MCとして登場。