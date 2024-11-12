ガーラ [東証Ｓ] が11月12日大引け後(18:00)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常損益は1.7億円の赤字となった。 ※23年12月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース